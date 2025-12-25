

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، أنه لا توجد حاليا أي مؤشرات على تحضير القوى النووية لاستئناف التجارب النووية.

وأضاف جروسي: "ما أراه هو أن قادة الدول الكبرى يتبادلون التصريحات بين الحين والآخر، بعضها ردود فعل على تصريحات أخرى، والبعض الآخر عفوي، لكننا عادة ننظر إلى الحقائق، وفيما يتعلق بالتجارب النووية، لا نرى أي شيء من هذا القبيل في الوقت الراهن".

وفي 30 أكتوبر أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه أمر بإجراء تجارب للأسلحة النووية بشروط متكافئة مع الدول الأخرى التي يزعم أنها تمتلك برامج مشابهة. وأكد ترامب أن هذه العملية ستبدأ على الفور.

صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن روسيا سترد إذا أجرت أي قوة نووية تجربة نووية.

وخلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي عقده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 5 نوفمبر، قال وزير الدفاع أندريه بيلاوسوف، إنه يرى من المناسب البدء في الاستعدادات لاستئناف التجارب النووية في ميدان نوفايا زيمليا للتجارب في شمال روسيا.

ووجّه بوتين مجلس الأمن بجمع المعلومات وتحليلها وتقديم مقترحات بشأن إمكانية بدء الاستعدادات لإجراء التجارب النووية، وفقا لروسيا اليوم.