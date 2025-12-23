إعلان

أول تعليق من ليبيا على حادث طائرة رئيس أركان حكومة الدبيبة في أنقرة.. فيديو

كتب-عبدالله محمود:

10:06 م 23/12/2025

وليد اللافي وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية ا

علق وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية الليبية، وليد اللافى، على اختفاء طائرة رئيس أركان المجلس الرئاسي الليبي.

وقال وزير الدولة الليبي للاتصال والشؤون السياسية، خلال تصريحات إعلامية اليوم الثلاثاء، أنهم تلقوا اتصالا من تركيا بشأن فقدان الاتصال بطائرة رئيس الأركان.

وأضاف وزير الدولة الليبي: "فقد الاتصال بطائرة رئيس الأركان تم بعد نصف ساعة من إقلاعها من أنقرة".

وأكد الوزير الليبي، أن طربلس تنتظر النتائج من تركيا بشأن فقدان الاتصال بطائرة رئيس الأركان.

وتابع: "نرجح أن الطائرة سقطت، والتي كانت تحمل الفريق الحداد ومستشاره محمد العصاوى واللواء الفيتورى غريبيل وأيضا اللواء محمد جمعة ومرافقهم محمد المحجوب".

وفي وقت سابق، أفادت وسائل الإعلام التركية اليوم الثلاثاء بفقدان الاتصال اللاسلكي مع طائرة خاصة يُعتقد أنها كانت تقل رئيس أركان الجيش الليبي، محمد علي أحمد الحداد، فوق العاصمة التركية أنقرة.

ومن جانبه أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي انقطاع الاتصال بطائرة خاصة أقلعت مساء اليوم من مطار أنقرة متجهة إلى طرابلس.

