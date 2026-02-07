وكالة البيئة البريطانية تحذر من فيضانات متوقعة

د ب أ

أصدرت وكالة البيئة البريطانية أكثر من 80 تحذيرا من فيضانات متوقعة مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة على البلاد.

وأصدرت وكالة البيئة 91 تحذيرا من حدوث فيضانات في مناطق متفرقة بجميع أنحاء جنوب وجنوب غرب إنجلترا ومنطقة ميدلانز الشرقية والغربية، حسب وكالة الأنباء البريطانية(بي.إيه.ميديا) اليوم السبت.

وفي الوقت نفسه، أصدرت هيئة الموارد الطبيعية البريطانية في ويلز 11 تحذيرا من حدوث فيضانات.

وحذرت خدمة الإطفاء والإنقاذ في وارويكشاير من "سبب هطول أمطار غزيرة مستمرة اليوم، ارتفعت مستويات المياه في نهر دين إلى حالة أصبحت فيها الفيضانات وشيكة".

وأعلن مكتب الأرصاد الجوية أمس الأول الخميس، عن هطول أمطار بصفة يومية منذ بداية العام في جنوب غرب إنجلترا وجنوب ويلز.