

وكالات

قالت الشرطة الهولندية، إن سيارة اندفعت نحو حشد من الأشخاص كانوا ينتظرون مشاهدة عرض في مدينة نونسبيت، ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص 3 منهم على الأقل إصاباتهم خطيرة.

أوضحت شرطة جيلدرلاند عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن الناس كانوا ينتظرون لمشاهدة عرض لمركبات مزينة بأضواء عيد الميلاد في مدينة نونسبيت الواقعة على بعد نحو 80 كيلومترا شرق أمستردام، ودهستهم السيارة.

وأضافت الشرطة، أن الحادث لا يبدو متعمدا في الوقت الحالي، لكنها فتحت تحقيقا، مشيرا إلى أن السائقة وهي امرأة 56 عاما، من نونسبيت، أصيبت بجروح طفيفة وتم توقيفها كما هو معتاد في حوادث المرور الخطيرة، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وقالت بلدية إلبورج المجاورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن العرض توقف بعد الحادث.

وصرح رئيس البلدية يان ناثان روزندال، أن ما كان ينبغي أن يكون لحظة تضامن انتهى بقلق وحزن كبيرين، وفقا لروسيا اليوم.