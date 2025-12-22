تعيين ترامب لمبعوث خاص إلى جرينلاند يثير توترا مع الدنمارك.. ما القصة؟

وكالات

أصر قادة الدنمارك وجرينلاند اليوم الاثنين على أن الولايات المتحدة لن تستولي على جرينلاند، مطالبين باحترام سلامة أراضيهم، وذلك بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعيين مبعوث خاص إلى إقليم جرينلاند شبه المستقل.

وكان ترامب قد أعلن أمس الأحد أن حاكم ولاية لويزيانا، جيف لاندري، سيكون المبعوث، ما أثار حالة جديدة من التوتر بشأن اهتمام واشنطن بالإقليم الشاسع التابع للدنمارك، الحليف في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال وزير الخارجية الدنماركي لمحطات البث المحلية إنه سيستدعي السفير الأمريكي إلى وزارته.

كما جاء في بيان مشترك لرئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن ورئيس وزراء جرينلاند ينس-فريدريك نيلسن: "لقد قلنا ذلك من قبل، ونقوله الآن مجددا "الحدود الوطنية وسيادة الدول راسخة في القانون الدولي، إنها مبادئ أساسية، لا يمكنك ضم دولة أخرى، حتى بذريعة الأمن الدولي".

وأضاف البيان الذي أرسله مكتب فريدريكسن بالبريد الإلكتروني : "جرينلاند ملك لشعبها، والولايات المتحدة لن تستولي على جرينلاند، نتوقع احترام سلامتنا الإقليمية المشتركة".