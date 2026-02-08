موسكو تتهم الاستخبارات الأوكرانية بمحاولة اغتيال جنرال روس

موسكو - (د ب أ)

حمّل محققون روس أجهزة استخبارات أوكرانية مسؤولية الهجوم الذي استهدف عسكريا رفيع المستوى في موسكو، وذلك عقب توقيف شخصين على خلفية الاعتداء.

وأفادت وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس" استنادا إلى بيانات محققين بأن المنفذ الذي أُوقِفَ في دبي ثم سُلِّمَ إلى روسيا، تصرف بناء على تعليمات من أجهزة استخبارات أوكرانية. وذكر التقرير أن الرجل قدم إلى موسكو في ديسمبر الأول 2025 لتنفيذ عمل إرهابي.

وكان نائب رئيس الاستخبارات العسكرية الروسية، فلاديمير أليكسييف، أصيب بطلق ناري أول أمس الجمعة داخل مبنى سكني في شمال شرق موسكو، ونقل إلى المستشفى.

وأعلنت وكالات روسية لاحقا استنادا إلى جهاز الاستخبارات الداخلية "إف إس بي" توقيف شخصين على صلة بالهجوم، مشيرة إلى أن شريكة أخرى تمكنت من الفرار إلى أوكرانيا. وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد اتهم كييف في وقت سابق بالضلوع في الحادث.