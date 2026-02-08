إعلان

موسكو تتهم الاستخبارات الأوكرانية بمحاولة اغتيال جنرال روس

كتب : مصراوي

11:27 ص 08/02/2026

علم روسيا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

موسكو - (د ب أ)

حمّل محققون روس أجهزة استخبارات أوكرانية مسؤولية الهجوم الذي استهدف عسكريا رفيع المستوى في موسكو، وذلك عقب توقيف شخصين على خلفية الاعتداء.

وأفادت وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس" استنادا إلى بيانات محققين بأن المنفذ الذي أُوقِفَ في دبي ثم سُلِّمَ إلى روسيا، تصرف بناء على تعليمات من أجهزة استخبارات أوكرانية. وذكر التقرير أن الرجل قدم إلى موسكو في ديسمبر الأول 2025 لتنفيذ عمل إرهابي.

وكان نائب رئيس الاستخبارات العسكرية الروسية، فلاديمير أليكسييف، أصيب بطلق ناري أول أمس الجمعة داخل مبنى سكني في شمال شرق موسكو، ونقل إلى المستشفى.

وأعلنت وكالات روسية لاحقا استنادا إلى جهاز الاستخبارات الداخلية "إف إس بي" توقيف شخصين على صلة بالهجوم، مشيرة إلى أن شريكة أخرى تمكنت من الفرار إلى أوكرانيا. وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد اتهم كييف في وقت سابق بالضلوع في الحادث.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

روسيا الاستخبارات الأوكرانية محاولة اغتيال جنرال روسي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

شعبة الذهب: الأسبوع الماضي شهد تقلبات حادة وعيار 21 تراجع بنحو 1.2%
اقتصاد

شعبة الذهب: الأسبوع الماضي شهد تقلبات حادة وعيار 21 تراجع بنحو 1.2%
إيران تلوّح بضرب القواعد الأمريكية في المنطقة.. ماذا ستفعل مع الدول الصديقة؟
مصراوى TV

إيران تلوّح بضرب القواعد الأمريكية في المنطقة.. ماذا ستفعل مع الدول الصديقة؟
مستمع يشيد بمصطفى شوبير ويطالب بوقف تدوير حراسة الأهلي.. وشوبير الأب يرد
رياضة محلية

مستمع يشيد بمصطفى شوبير ويطالب بوقف تدوير حراسة الأهلي.. وشوبير الأب يرد
الصحة: دراسة إنشاء "بنك الجلد" مرتبطة بمشروع مدينة النيل الطبية
أخبار مصر

الصحة: دراسة إنشاء "بنك الجلد" مرتبطة بمشروع مدينة النيل الطبية
ظهور جيتور T2 i-DMالجديدة في معرض "أوتومورو 2026" الدولي للسيارات
أخبار السيارات

ظهور جيتور T2 i-DMالجديدة في معرض "أوتومورو 2026" الدولي للسيارات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

فبراير وارتفاعات الحرارة.. توضيح مهم وتحذير من الأرصاد
احتراق "ميني كوبر" وتصادم مروع.. ماذا يحدث على طريق بنها الحر؟
رئيس الجزائر: السيسي أخ لى والجيش المصري أول من ساعدنا في 1963
كيف رد شوبير على مستمع أشاد بمصطفى وطالب بوقف تدوير حراسة الأهلي؟