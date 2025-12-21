ويتكوف يكشف كواليس اجتماعات الوفد الأوكراني والأوروبي في فلوريدا

قال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، إنه على مدار الثلاثة أيام الماضية عقد اجتماعات مثمرة وبناءة بين الوفد الأوكراني والشركاء الأمريكيين والأوربيين في فلوريدا.

وأضاف ويتكوف خلال تصريحات إعلامية اليوم الأحد، أنه تم بحث الجداول الزمنية وتسلسل الخطوات بشأن خطة السلام في أوكرانيا.

وأكد المبعوث الأمريكي، أن أوكرانيا لا تزال ملتزمة التزاماً كاملاً بتحقيق سلام عادل ومستدام، قائلا:"يجب ألا يقتصر السلام في أوكرانيا على وقف الأعمال العدائية بل يجب أن يكون أساساً لمستقبل مستقر".

وأوضح ويتكوف، "أن أولويتنا تتمثل في وقف أعمال القتل وضمان الأمن وتهيئة الظروف اللازمة لتعافي أوكرانيا وازدهارها على المدى الطويل".

وأشار المبعوث الأمريكي، إلى أن أوكرانيا تقدر قيادة الولايات المتحدة ودعمها واستمرارها في التعاون.