رويترز: الولايات المتحدة احتجزت ناقلة نفط ثالثة قبالة فنزويلا

كتب : مصراوي

05:42 م 21/12/2025

أرشيفية

وكالات

قال مسؤولان أمريكيان لوكالة "رويترز"، الأحد، إن الولايات المتحدة اعترضت سفينة أخرى قبالة سواحل فنزويلا في المياه الدولية، في ثالث عملية من نوعها.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض "حصار" على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل فنزويلا أو تغادرها.

ولم يذكر المسؤولان، اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، اسم السفينة التي تم اعتراضها أو موقع العملية بدقة.

وكانت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم أعلنت، أمس السبت، أن الولايات المتحدة اعترضت ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا في المياه الدولية، في خطوة وُصفت بأنها جزء من إجراءات تنفيذ "الحصار" المعلن.

وبذلك تكون هذه ثالث مرة خلال الأسابيع الأخيرة تلاحق فيها الولايات المتحدة ناقلة نفط بالقرب من فنزويلا، وسط حشد عسكري أمريكي كبير في المنطقة.

احتجاز ناقلة نفط واشنطن فنزويلا البحر الكاريبي

