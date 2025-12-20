قال المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، السبت، إن ممثلي الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا اجتمعوا أمس في ميامي لمراجعة تنفيذ المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في غزة والتحضير للمرحلة الثانية.

وأكد ويتكوف، أن المرحلة الأولى من اتفاق غزة أسفرت عن تقدم شمل توسيع المساعدات الإنسانية وتسليم جثامين الأسرى والانسحاب الجزئي للقوات وتقليل حدة الأعمال العدائية.

وأوضح ويتكوف، أن اجتماع ميامي أكد على تمكين هيئة إدارية في غزة تحت سلطة موحدة لحماية المدنيين والحفاظ على النظام العام ضمن المرحلة الثانية من الاتفاق، كما ناقش إجراءات التكامل الإقليمي لتسهيل التجارة وتطوير البنية التحتية والتعاون في مجالات الطاقة والمياه باعتبارها ضرورية لتعافي غزة واستقرار المنطقة.

وأشار المبعوث الأمريكي، إلى أن اجتماع ميامي أعرب عن دعمه لإنشاء وتشغيل مجلس السلام كإدارة انتقالية وإعادة الإعمار في غزة.