مسؤول أمريكي: نشر الحرس الوطني في نيو أورليانز لاعتقال 5 آلاف شخص

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه سينشر قوات من الحرس الوطني في مدينة نيو أورليانز بولاية لويزيانا قريبا.

وصرّح مسؤول فيدرالي لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، بأن إدارة ترامب تستهدف اعتقال ما يصل إلى 5 آلاف شخص نيو أورليانز.

ومن المحتمل أن تجعل هذه العملية، نيو أورليانز أحدث مدينة يقودها الديمقراطيون تستهدفها وكالات الأمن الداخلي في ظل النهج المناهض للهجرة الذي ساعد ترامب في الفوز بولاية رئاسية ثانية.

ومن المتوقع أن تشمل الحملة بجنوب لويزيانا، مسؤولا رئيسيا في حرس الحدود وما يقرب من 250 من عناصره.

وقد أثارت الحملة التي تنفذها سلطات إنفاذ القانون العام الجاري، الرعب مجتمعات المهاجرين.