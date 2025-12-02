ترامب يغفو خلال اجتماع مع الوزراء الأمريكيين

عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، اجتماعا مع وزراء إدارته لمناقشة عدد من القضايا الداخلية وملفات السياسات الخارجية.

وخلال كلمة لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بدا ترامب نائما بجواره حيث انحنى على كرسيه مغمض العينين، قبل أن يتحرك فجأة ويعتدل في جلسته.

في تلك اللحظة، ألقى روبيو مزحة عن موسم تصفيات كرة القدم الجامعية، لينفجر جميع الوزراء في القاعة ضحكا، فيما بدا ترامب غير مدرك للموقف ولم يتأثر، إذ اكتفى بتحريك شفتيه ورفرفة عينيه، بعد أن غفا مجددا.

طوال الاجتماع، أغمض ترامب عينيه عدة مرات، كما ظهر وكأنه ينظر إلى ورقة وُضعت أمامه على الطاولة، مما يوحي بأن عينيه مغمضتان.

انعقد الاجتماع بعد وقت قصير من تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" يحلل جدول أعمال ترامب، مما أثار تساؤلات جديدة حول قدرته على التحمل.

لكن ترامب رد على التقرير، قائلا إن فحصه البدني مثالي، كما انتقد مظهر الصحفي.