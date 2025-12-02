قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، إنه من "المحتمل" أن يعلن عن مرشحه لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مطلع العام المقبل، في ظل اقتراب انتهاء ولاية رئيس البنك الحالي جيروم باول في مايو المقبل، وهي نهاية ينتظرها ترامب بوضوح منذ فترة.

وخلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض، قال ترامب: "سنعلن عن شخص ما، ربما في أوائل العام المقبل، لمنصب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الجديد"، مشيرًا إلى أن عملية الاختيار أصبحت في مراحلها النهائية.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام أمريكية، يفاضل ترامب بين عدد من الأسماء المرشحة، من أبرزها كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني، وكيفن وارش، المحافظ السابق في الاحتياطي الفيدرالي، كما يواصل الرئيس الأمريكي المزاح بشأن رغبته في ترشيح وزير الخزانة سكوت بيسنت لتولي رئاسة البنك المركزي، إلا أنه بحسب ترامب رفض ذلك قائلًا إن لديه "أعظم وظيفة".

وفي سياق متصل، قال ترامب في تصريح عاجل إن إدارته درست عشرة أسماء مرشحة للمنصب، مضيفًا: "بات لدينا مرشح واحد لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي".