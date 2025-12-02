"مصمم بشكل سئ".. ترامب يتعهد بإعادة بناء مطار "واشنطن دالاس" الدولي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عزمه إعادة بناء مطار "واشنطن دالاس" الدولي في ستيرلينج بولاية فرجينيا، واصف المطار بأنه "مصمم بشكل سئ".

وخلال اجتماع مع وزرائه، قال ترامب: "سنعيد بناءه أيضا، لأنه ليس جيدا. كان ينبغي أن يكون مطارا رائعا".

في الوقت نفسه، أشاد ترامب بالمهندس المعماري إيرو سارينين الذي صمم المحطة الرئيسية للمطار، واصفا إياه بأنه "أعظم المهندسين المعماريين في العالم".

مع ذلك، قال ترامب إن المبنى عظيم في مطار سئ، ملمّحا إلى "خطة مذهلة" لإعادة تصور المطار، موضحا "كان تصميمه سيئا. سنجعله أفضل مطار في البلاد، سيكون مثيرا".

في اكتوبر الماضي، أجرى ترامب زيارة غير نخطط لها إلى المطار، وقال البيت الأبيض إنها جاءت ليقوم الرئيس بتقييم المشاريع المستقبلية المحتملة.

وافتّتح المطار الضي سُمي تيمنا بوزير الخارجية في عهد الرئيس أيزنهاور، عام 1962، ليخدم العاصمة واشنطن.