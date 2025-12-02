وزير الدفاع الأمريكي: بدأنا ضرباتنا ضد قوارب المخدرات في الكاريبي للتو

قال وزير الدفاع الامريكي بيت هيجسيث، الثلاثاء، إن الضربات على قوارب تهريب المخدرات في منطقة البحر الكاريبي بدأت للتو، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستواصل هجماتها رغم المخاوف المتزايدة في الكونجرس.

وأضاف هيجسيث خلال اجتماع وزاري بحضور الرئيس دونالد ترامب: "بدأنا للتو بضرب قوارب المخدرات ورمي إرهابيي المخدرات في قاع المحيط".

وتأتي تصريحات هيجسيث بعد أيام من تقارير إعلاية كشفت عن ما يُسمى "الضربة المزدوجة" في سبتمبر الماضي أدت إلى مقتل ناجين من هجوم اولي على سفينة يزعم تهريبها مخدرات، ما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت الضربة الثانية تمثل جريمة حرب.

من جانبه، دافع البيت الأبيض عن الضربة، مؤكدا أنها قانونية وتمت بأمر من قائد قيادة العمليات الخاصة الأمريكية.

وصرّح هيجسيث بأن "الولايات المتحدة تدعم قادتها الذين يتخذون القرارات في المواقف الصعبة"، مضيفا "إنهم يتخذون قرارات حاسمة ويحمون الشعب الأمريكي.. لقد فعلوا الصواب".