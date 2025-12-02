نتنياهو يدعو لإقامة "منطقة عازلة منزوعة السلاح" في سوريا

تل أبيب - (د ب أ)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء، إنه يتوقع أن تقيم سوريا "منطقة عازلة منزوعة السلاح" تمتد من العاصمة دمشق إلى هضبة الجولان التي ضمتها إسرائيل.

وأدلى نتنياهو بالتصريحات في رسالة مصورة بينما كان يزور جنودا في مستشفى أصيبوا مؤخرا في عملية في سوريا.

يشار إلى أن إسرائيل أرسلت جنودا إلى المنطقة العازلة التي تسيطر عليها الأمم المتحدة بين هضبة الجولان والمنطقة التي تسيطر عليها سوريا، بما في ذلك الشطر السوري من جبل الشيخ، بعد سقوط الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد العام الماضي.

وقال نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي سيظل في هذه المنطقة العازلة "لضمان أمن المواطنين الإسرائيليين". وتنتهي المنطقة العازلة على بعد نحو 50 كيلومترا من دمشق.

وذكر نتنياهو أن إسرائيل عازمة على حماية نفسها في مواجهة الهجمات العابرة للحدود ومنع المتطرفين العدائيين من الاستقرار في المناطق الحدودية.

وبحسب رئيس الوزراء، ترغب إسرائيل أيضا في حماية الأقلية الدرزية في سوريا، التي تعتبرها إسرائيل حليفة