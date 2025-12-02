عبد العاطي ونظيره الهولندي يناقشان الأوضاع في غزة

وكالات

بحث د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مع "دافيد فان فييل" وزير خارجية هولندا، العلاقات الثنائية كما تناولا التطورات في قطاع غزة.

رحب عبد العاطي بما تشهده العلاقات بين مصر وهولندا من تطور على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية، مشيرا إلى الفرص الواعدة المتاحة لدفع العلاقات الاقتصادية، داعياً الجانب الهولندي إلى تعزيز استثماراته في مصر والاستفادة من الفرص والحوافز المتعددة، خاصة في المناطق الاقتصادية الجديدة والمشروعات القومية الكبرى. كما ثمن التعاون البناء القائم بين البلدين فى ملف الهجرة.

وتبادل الوزيران الرؤى والتقديرات إزاء التطورات في قطاع غزة، حيث جدد وزير الخارجية التأكيد على أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ للسلام وتثبيت وقف إطلاق النار، وكذلك المضي قدماً في تنفيذ قرار مجلس الأمن 2803 بشأن غزة ونشر قوة الاستقرار الدولية في القطاع، ودعم جهود إعادة إعمار القطاع، مؤكداً أهمية ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

وأعرب عبد العاطي في هذا السياق عن تطلع مصر إلى المشاركة الفاعلة من جانب هولندا في المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة الذي تستضيفه مصر.