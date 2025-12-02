إعلان

فاديفول يحث على الإسراع بعقد مؤتمر إعادة الإعمار في غزة

كتب : مصراوي

04:53 م 02/12/2025

إعادة إعمار غزة

برلين- (د ب أ)

نظرا لاقتراب فصل الشتاء واستمرار تدهور الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة الفلسطيني، حث وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول على الإسراع بعقد مؤتمر لعملية إعادة الإعمار في القطاع المحاصر، والذي تخطط مصر لإقامته.

وخلال لقاء نظيره المصري الدكتور بدر عبد العاطي في برلين، قال فاديفول اليوم الثلاثاء: "نشعر بأننا ملتزمون بهذه العملية، ونشجع مصر على توجيه الدعوة إلى هذا المؤتمر الآن".

وأضاف الوزير المنتمي إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي، أن ألمانيا مستعدة للمشاركة ودعم جهود إعادة الإعمار.

وبدوره، قال عبد العاطي إن مصر تبحث مع الولايات المتحدة عن موعد لعقد المؤتمر، وتأمل في تحديده قريبًا.

وأكد أن دور الولايات المتحدة مهم في هذا الصدد، وأن إعادة الإعمار عنصر أساسي في خطة السلام الخاصة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتابع عبد العاطي أن ألمانيا تلعب دورًا مهمًا كجهة مشاركة في التنظيم، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق الآن بـ"تحديد الأولويات بشكل صحيح، لأن الوقت يداهمنا".

وأكد فاديفول على أن نزع سلاح حركة حماس يظل أمرًا محوريًا. ودعا إسرائيل إلى الالتزام بوقف إطلاق النار والسماح بمزيد من المساعدات الإنسانية على وجه الخصوص.

ووقّع فاديفول وعبد العاطي إعلانًا مشتركًا لبدء حوار استراتيجي على مستوى وزيري الخارجية بهدف تعميق التعاون بين البلدين.

ومن المقرر أن يُعقد هذا الحوار كل عامين بالتناوب بين مصر وألمانيا.

ويتناول هذا الحوار قضايا ذات اهتمام مشترك، مثل الاستقرار الإقليمي، والتعاون في ملف الهجرة، ومكافحة الإرهاب والتطرف والتشدد.

