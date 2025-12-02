الدنمارك.. القبض على شخصين بتهمة جمع أموال لحماس

كوبنهاجن- (د ب أ)

قالت شرطة كوبنهاجن اليوم الثلاثاء إنه تم إلقاء القبض على شخصين في الدنمارك يشتبه في قيامهما بجمع تبرعات بالملايين لصالح حركة حماس.

وقالت الشرطة عبر منصة " اكس" إنه تم احتجاز شخص /28 عاما/ صباح اليوم الثلاثاء، في حين تم وضع رجل /59 عاما/ في الحبس الاحتياطي لبعض الوقت.

وذكرت وكالة الأنباء الدنماركية ريتزاو وشبكة " تي في 2" أن الشخصين جمعا نحو 7 ,5 مليون كرون دنماركي (886 ألف دولار) من أجل حماس.

ويعتقد أنه تم نقل الأموال إلى الحركة إما عن طريق منظمات دنماركية أو من الخارج.

ونفى الشخصان الاتهامات الموجهة لهما.