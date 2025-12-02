إعلان

قوة إسرائيلية تتوغل في قرية الصمدانية بسوريا

كتب : مصراوي

03:17 م 02/12/2025

جيش الاحتلال الإسرائيلي

وكالات

توغلت قوات إسرائيلية، الثلاثاء، بدبابتين و14 آلية عسكرية محملة بالجنود في قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة، حيث أقامت حاجزًا وعرقلت حركة المرور وقامت بتفتيش المواطنين والمارة، بحسب ما أفادت وكالة سانا.

وأضافت القناة الإخبارية السورية أن القوات الإسرائيلية فجرت سرية عسكرية مهجورة خلال التوغل.

وأوضحت المصادر أن القوات الإسرائيلية نفذت توغلات إضافية أمس في عدة مناطق بريف القنيطرة، شملت تلة الحمرية بين بلدة حضر وقرية طرنجة، إضافة إلى الصمدانية الشرقية وبلدة جبا وقرية أم باطنة في الشمال، وتل أبو قبيس وصيدا الحانوت في الجنوب.

ويأتي ذلك بعد أيام من هجوم إسرائيلي على بلدة بيت جن في ريف دمشق، أسفر عن مقتل 13 مدنيًا من سكان البلدة بينهم أطفال، وإصابة آخرين، إلى جانب إصابة 6 جنود إسرائيليين بجروح خلال الاشتباكات التي تلت الهجوم.

