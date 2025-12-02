(أ ش أ)

أكد مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية جاهزية كافة القطاعات الأمنية لتأمين إعادة انتخابات النواب في الدوائر الـ19 الملغاة بالمرحلة الأولى، والتي ستبدأ غدًا الأربعاء وتنتهي بعد غد الخميس.

وأوضح المصدر الأمني - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط صباح اليوم الثلاثاء - أنه تم الانتهاء من تعقيم المراكز واللجان الانتخابية بالدوائر الـ19 التي ستجرى بها الانتخابات وتمشيطها أمنيًا.

وأضاف أن مديري الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بالمحافظات التي تشملها تلك الدوائر سيقومون بالمرور على القوات المشاركة في خطة التأمين للتأكد من جاهزيتها لأداء المهام الموكلة إليها بدقة وانضباط، مع التشديد على الالتزام بحسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ الخطة، ومراعاة البعد الإنساني، خاصة مع كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت بدء التصويت في الدوائر الـ19 الملغاة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب بالخارج يومي 1 و2 ديسمبر، وفي الداخل يومي 3 و4 ديسمبر، على أن تُعلن نتيجة الجولة الأولى بالدوائر الـ19 يوم 11 ديسمبر.

وبالنسبة لمواعيد التصويت في جولة الإعادة للدوائر الـ19، يبدأ الصمت الانتخابي يوم 23 ديسمبر، ويُجرى التصويت لإعادة الدوائر بالخارج يومي 24 و25 ديسمبر، ولإعادة الدوائر بالداخل يومي 27 و28 ديسمبر، على أن تُعلن نتيجة جولة الإعادة يوم 4 يناير المقبل.

وتشمل الدوائر الانتخابية الـ19:

الدائرة الثامنة بمحافظة الجيزة - مركز إمبابة

الدائرة الأولى بمحافظة قنا - مركز قنا

الدائرة الثانية بمحافظة قنا - مركز قوص

الدائرة الثالثة بمحافظة قنا - مركز نجع حمادي

الدائرة الرابعة بمحافظة قنا - مركز أبوتشت

الدائرة الأولى بمحافظة سوهاج - مركز سوهاج

الدائرة الثانية بمحافظة سوهاج - مركز أخميم

الدائرة الثالثة بمحافظة سوهاج - مركز المراغة

الدائرة الرابعة بمحافظة سوهاج - مركز طهطا

الدائرة الخامسة بمحافظة سوهاج - مركز جرجا

الدائرة السادسة بمحافظة سوهاج - مركز المنشأة

الدائرة الثامنة بمحافظة سوهاج - مركز دار السلام

الدائرة الأولى بمحافظة البحيرة - مركز دمنهور

الدائرة الثالثة بمحافظة البحيرة - مركز أبو حمص

الدائرة الثامنة بمحافظة البحيرة - مركز إيتاي البارود

الدائرة الثانية بمحافظة الإسكندرية - مركز الرمل أول

الدائرة الثالثة بمحافظة أسيوط - مركز الفتح

الدائرة الأولى بمحافظة الفيوم - مركز الفيوم

الدائرة الرابعة بمحافظة الفيوم - مركز إبشواي