مقتل 613 ونزوح مليون شخصا بسبب الفيضانات في إندونيسيا

كتب : مصراوي

07:49 ص 02/12/2025

فيضانات إندونيسيا

وكالات

ارتفعت حصيلة قتلى الفيضانات وانزلاقات التربة التي شهدتها جزيرة سومطرة في إندونيسيا إلى 631 شخصا فيما نزح مليون شخص، وفقا لإحصاء أصدرته الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث الثلاثاء.

وأضافت الوكالة، أن 472 شخصا ما زالوا مفقودين، فيما أصيب 2600 آخرون في 3 محافظات في الجزيرة الواقعة غربي الأرخبيل.

وذكرت الوكالة أن أكثر من 3.3 ملايين شخص تأثروا بالفيضانات وتم إجلاء مليون شخص ونقلوا إلى ملاجئ موقتة.

وأصبح مستوى الكارثة أكثر وضوحا منذ أن ضربت الأمطار الموسمية أجزاء واسعة من سومطرة الأسبوع الماضي مما تسبب في فيضان الأنهار وحدوث انهيارات أرضية وغرق مناطق بأكملها.

وفي وقت سابق، أشارت تقارير إلى أن مقاطعة سومطرة الشمالية هي الأكثر تضررا حيث تم تأكيد وفاة 283 شخصا.

كما أعلن المسؤولون تسجيل 165 وفاة في سومطرة الغربية، و156 وفاة في مقاطعة آتشيه، في الطرف الشمالي لسومطرة.

وأدت الفيضانات وانزلاقات التربة التي ضربت إندونيسيا وتايلاند وماليزيا وسريلانكا خلال الأسبوع الماضي إلى مقتل حوالي 1200 شخص وفقدان المئات، وفقا لروسيا اليوم.

