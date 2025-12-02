إعلان

برصاص قوات الأمن.. استهداف منفذ عملية الدهس في الخليل

كتب : مصراوي

07:46 ص 02/12/2025

قوات الاحتلال الإسرائيلي

وكالات

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، استهداف منفذ عملية الدهس في الخليل، مساء أمس الاثنين، برصاص قوات الأمن.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن جندية أصيب بإصابة طفيفة في عملية الدهس، مشيرا إلى أن منفذ عملية الدهس رصد مجموعة من الجنود فقام بقيادة سيارته باتجاههم.

ورد الجنود بإطلاق النار مؤكدين إصابة الهدف، وبدأوا بملاحقة المهاجم ونصب حواجز طرق في المنطقة.

وأوضح الجيش أن الجندية المصابة نقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي، مضيفا أن القوات أرسلت إلى المنطقة عقب تلقي تقارير عن الهجوم، وفقا لروسيا اليوم.

قوات الاحتلال استهداف منفذ عملية الدهس في الخليل عملية الدهس في الخليل الخليل

