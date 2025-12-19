موسكو- (د ب أ)

ردت روسيا بشكل إيجابي على تسوية توصلت إليها الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بشأن تمويل أوكرانيا.

وكتب كبير المفاوضين الروس، كيريل ديميتريف اليوم الجمعة على منصة تيليجرام "لقد ساد القانون والمنطق السليم الآن".

ووصف القرار الذي تم اتخاذه في بروكسل بأنه "ضربة قاضية" لما وصفهم بـ"دعاة الحرب" واختص بالذكر رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين والمستشار الألماني، فريدريش ميرتس ورئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر.

وكتب ديميتريف "لقد حالت بعض الأصوات العقلانية داخل الاتحاد الأوروبي حتى الآن دون استخدام الاحتياطات الروسية بشكل غير قانوني لتمويل أوكرانيا".

وكان رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا قد قال في وقت سابق إن الاتحاد الأوروبي وافق على تزويد أوكرانيا بمبلغ 90 مليار يورو (5ر105 مليار دولار) لعامي 2026 و2027.

وقال كوستا في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة: "لقد توصلنا إلى اتفاق. تمت الموافقة على قرار تقديم دعم بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا للفترة 2026-2027. لقد التزمنا، وأوفينا".

وتوصل قادة الاتحاد الأوروبي المجتمعون في بروكسل إلى حل وسط بعد أن فشلت خطط استخدام مليارات اليورو من أصول الدولة الروسية المجمدة لتغطية احتياجات التمويل لأوكرانيا في السنوات المقبلة في الحصول على الدعم اللازم.