حادث سير يودي بحياة 13 شخصا بوسط إيران

طهران- (د ب أ)

أعلن مسؤولون أن حادث سير بوسط إيران أودى بحياة ما لا يقل عن 13 راكبا وأدى لإصابة 13 آخرين في وقت متأخر من أمس الاثنين.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية " إرنا" أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة. ووقع الحادث بالقرب من نطنز أثناء سفر الحافلة من مدينة اصفهان.

ولم يتم تحديد سبب الحادث رسميا بعد، ولكن السلطات تعتقد أن السائق ربما يكون قد غفا أثناء القيادة وفقد السيطرة على الحافلة.

وقال مكتب حاكم أصفهان إنه سوف يتم فتح تحقيق مكثف بمجرد أن يتلقى جميع الركاب الرعاية الطبية.

ويذكر أن حوادث الطرق تودي بحياة نحو 20 ألف شخص سنويا في إيران.