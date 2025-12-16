هجوم شاطئ بوندي: أحمد الأحمد يتحدث لأول مرة بعد تصديه للمنفذ "فيديو"

وكالات

تحدث أحمد الأحمد، الرجل الذي تصدى لأحد المسلحين المسؤولين عن وفاة ما لا يقل عن 15 شخصًا في هجوم على شاطئ بوندي في سيدني يوم الأحد، في أول مقابلة له من سريره بالمستشفى نقلا عن وسائل إعلام استرالية.

وقال أحمد: "ماذا يمكنني أن أقول؟ مررت بوقت عصيب لا يعلمه إلا الله"، وطلب الدعاء وأرسل رسائل إيجابية للأستراليين.

The hero Ahmed Al-Ahmed has shared a message from the hospital.



"All praise is to Allah for everything".

أظهر فيديو متداول أحمد، البالغ من العمر 43 عامًا والمولود في سوريا والمقيم في أستراليا، وهو يركض نحو أحد المهاجمين ويمسك بالسلاح منه، ما أجبره على التراجع. ثم أصيب أحمد بعدة طلقات من مسلح آخر ويتعافى الآن بعد الجراحة في مستشفى بسيدني.

Sydney resident Ahmed al Ahmed is being hailed as a hero for wrestling a gun away from one of the attackers during the mass shooting at Bondi Beach.



Al Ahmed is recovering in a hospital after undergoing surgery for bullet wounds to his arm and hand.

وقد جمع حملة تمويل لمساندة أحمد أكثر من 1.7 مليون دولار أسترالي عبر 30 ألف مساهمة من حول العالم، بينما تبرع الملياردير بيل أكمان بمبلغ 99,999 دولارًا.

وأشاد رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، بشجاعته، مؤكدًا أن تصرفه أنقذ أرواحًا، كما أثنى رئيس وزراء نيو ساوث ويلز، كريس مينز، على شجاعته خلال زيارة سريره في المستشفى.