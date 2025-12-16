إعلان

هجوم شاطئ بوندي: أحمد الأحمد يتحدث لأول مرة بعد تصديه للمنفذ "فيديو"

كتب : مصراوي

01:30 م 16/12/2025

أحمد الأحمد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

تحدث أحمد الأحمد، الرجل الذي تصدى لأحد المسلحين المسؤولين عن وفاة ما لا يقل عن 15 شخصًا في هجوم على شاطئ بوندي في سيدني يوم الأحد، في أول مقابلة له من سريره بالمستشفى نقلا عن وسائل إعلام استرالية.

وقال أحمد: "ماذا يمكنني أن أقول؟ مررت بوقت عصيب لا يعلمه إلا الله"، وطلب الدعاء وأرسل رسائل إيجابية للأستراليين.

أظهر فيديو متداول أحمد، البالغ من العمر 43 عامًا والمولود في سوريا والمقيم في أستراليا، وهو يركض نحو أحد المهاجمين ويمسك بالسلاح منه، ما أجبره على التراجع. ثم أصيب أحمد بعدة طلقات من مسلح آخر ويتعافى الآن بعد الجراحة في مستشفى بسيدني.

وفي أول مقابلة له من سريره بالمستشفى، قال أحمد: "ماذا يمكنني أن أقول؟ مررت بوقت عصيب لا يعلمه إلا الله"، وطلب الدعاء وأرسل رسائل إيجابية للأستراليين.

وقد جمع حملة تمويل لمساندة أحمد أكثر من 1.7 مليون دولار أسترالي عبر 30 ألف مساهمة من حول العالم، بينما تبرع الملياردير بيل أكمان بمبلغ 99,999 دولارًا.

وأشاد رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، بشجاعته، مؤكدًا أن تصرفه أنقذ أرواحًا، كما أثنى رئيس وزراء نيو ساوث ويلز، كريس مينز، على شجاعته خلال زيارة سريره في المستشفى.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحمد الأحمد هجوم شاطئ بوندي هجوم سيدني

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

نجيب ساويرس يخطط لدمج جميع شركاته في مصر تحت قابضة واحدة.. لهذا السبب
طريق سطحي وأتوبيس ترددي.. تفاصيل مشروعات تطوير الدائري "صور"
ساويرس يتوقع ارتفاع سعر الذهب إلى 5 و6 آلاف دولار للأونصة العام المقبل لـ3 أسباب
ساويرس: ليس دور الدولة منافسة القطاع الخاص ولابد من تخارجها من كافة القطاعات
البروفة الأخيرة.. الموعد والقناة الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا الودية
أول رد من الزمالك على النيابة العامة بشأن أرض أكتوبر