عدم انضمام أوكرانيا للناتو وتسليم أراض.. ضمانات أمريكية لروسيا لوقف الحرب

كتب : مصراوي

12:55 م 16/12/2025

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

وكالات

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن الولايات المتحدة وعدت روسيا بعدم قبول أوكرانيا في حلف الناتو، وبالمساعدة على نقل أراضٍ.

وإلى جانب الاتفاق الأوروبي الذي جرى التوصل إليه الليلة الماضية، يبدو أن الولايات المتحدة قد خطت خطوة مهمة على صعيد الضمانات الأمنية.

وذكرت عدة وسائل إعلام، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، أن المبعوثين اللذين أرسلهما الرئيس دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، عرضا تقديم ضمانات أمنية لكييف على غرار ضمانات حلف شمال الأطلسي (الناتو).

لكن المسؤولين الأمريكيين حذروا أيضًا من أن مثل هذا العرض لن يبقى مطروحًا إلى الأبد، مشيرين إلى أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن أي تنازلات محتملة تتعلق بالأراضي.

بدوره، بدا الرئيس الأمريكي متفائلًا مساء أمس، إذ قال عقب مشاركته هاتفيًا في عشاء القادة في برلين: “أجرينا العديد من المحادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأعتقد أننا الآن أقرب مما كنا عليه في أي وقت مضى، وسنرى ما الذي يمكننا فعله".

سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي ضمانات أمريكية لروسيا لوقف الحرب عدم انضمام أوكرانيا للناتو

