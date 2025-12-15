إعلان

أوكرانيا: المحادثات مع أمريكا كانت مثمرة وأسفرت عن تقدم حقيقي

كتب-عبدالله محمود:

05:50 م 15/12/2025

الخطة الأمريكية للسلام في أوكرانيا

نقلت وكالة رويترز البريطانية عن كبير المفاوضين الأوكرانيين، رستم أوميروف، أن المسؤولين الأمريكيين والاوكرانيين حققوا "تقدما حقيقيا" في الجولة الثانية من محادثات السلام في برلين بهدف إنهاء الحرب الروسية.

وقال كبير المفاوضين الأوكرانيين، إن المحادثات التي جرت مع أمريكا كانت بناءة ومثمرة وأسفرت عن تقدم حقيقي.

وأكد كبير المفاوضين الأوكرانيين، أن الفريق الأمريكي يعمل بشكل بناء على المساعدة في التوصل إلى سلام دائم، مضيفًا: "نأمل التوصل إلى اتفاق يقربنا من السلام بحلول نهاية هذا اليوم".

وأوضح رستم أوميروف:"يعمل الفريق الأمريكي بقيادة ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر بشكل بناء للغاية لمساعدة أوكرانيا على إيجاد طريق لاتفاق سلام دائم".

