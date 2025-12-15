وفاة 21 شخصا بسبب الفيضانات بإقليم آسفي جنوب المغرب

الرباط- (د ب أ)

لقي 21 شخصا حتفهم إثر الفيضانات الاستثنائية التي ضربت محافظة مدينة آسفي على بعد حوالي 330 كيلومتر جنوب العاصمة الرباط، حسبما أفادت السلطات المحلية مساء الأحد.

وحسب بلاغ وزارة الداخلية فإن هذه الأمطار الغزيرة، التي امتدت لفترة وجيزة لم تتجاوز ساعة، تسببت في تدفقات فيضانية استثنائية، أدت إلى اجتياح المياه لعدد من المنازل والمحلات التجارية، مما أسفر أيضا عن إصابة 32 شخصا جرى إسعافهم ونقلهم إلى مستشفى محمد الخامس بمدينة آسفي لتلقي العلاج.

وأضاف المصدر ذاته أن الخسائر المادية كبيرة، على وجه الخصوص، مدينة آسفي، حيث أظهرت الحصيلة الأولية غمر مياه الأمطار لنحو 70 منزلا ومحلا تجاريا بالمدينة العتيقة، خاصة بشارع بئر أنزران وساحة أبو الذهب، فضلا عن جرف السيول لحوالي عشر سيارات.

كما تضررت الطرق الإقليمية الرابطة بين مدينة آسفي ومركز جماعة احرارة، ما أدى إلى انقطاع حركة السير بعدة محاور طرقية داخل المدينة.

وأكدت السلطات أن مختلف المصالح العمومية والقطاعات المعنية عملت على تعبئة شاملة للموارد البشرية والوسائل اللوجستية، من أجل التدخل الفوري لمواجهة هذه الأوضاع الاستثنائية وتقديم الدعم والمساعدة للمتضررين.

وأشار المصدر إلى أن الجهود ما تزال متواصلة للبحث عن مفقودين محتملين، وإعادة فتح الطرق المتضررة، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية على مستوى الإقليم.

كما شهدت المناطق الشرقية من المملكة تساقطات ثلجية كثيفة تسببت في انهيار مجموعة من المنازل وقطع عدد من الطرق الرئيسية وتوقف الدراسة بعدد من المدن دون تسجيل ضحايا حتى الآن.