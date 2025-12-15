وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يناقشون الوضع في أوكرانيا والشرق الأوسط

بروكسل- (د ب أ)

سيجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين في بروكسل لمناقشة الوضع في أوكرانيا والشرق الأوسط، بالإضافة إلى علاقة التكتل مع الصين.

وسينضم إلى وزراء الاتحاد الأوروبي نظيرهم الأوكراني أندريه سيبيها من أجل تبادل الآراء حول احتياجات كييف الأكثر إلحاحا، والمزيد من دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، والجهود المستمرة بقيادة الولايات المتحدة لإنهاء الحرب الروسية.

يأتي اجتماع بروكسل قبل أيام من قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل، حيث من المقرر أن يقرر القادة ما إذا كانوا مستعدين لإتاحة الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا على سبيل القرض لتغطية الاحتياجات المالية طويلة الأجل للبلاد.

ومن المتوقع أيضا أن يناقش الوزراء الوضع في غزة وتنفيذ وقف إطلاق النار هناك، بالإضافة إلى الوضع في سوريا بعد عام من سقوط نظام الأسد.

ويدعو الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى السماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وينتظر إعادة نشر بعثة المساعدة الحدودية التابعة له للمساعدة في مراقبة معبر رفح في جنوب غزة، على الحدود مع مصر.

كما أن علاقات الاتحاد الأوروبي مع الصين مدرجة على جدول الأعمال.