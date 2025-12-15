بعد الاشتباه في هجوم طعن.. جيش الاحتلال يطلق النار على مواطن إسرائيلي

وكالات

أفاد الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بأن جندي ومواطن إسرائيلي أطلقا النار لاشتباههما في تنفيذ عملية طعن بمحطة وقود كدوميم بالضفة الغربية أسفرت عن إصابة مواطن.

وقال الجيش، إن رجلًا إسرائيليًا يعاني من مرض عقلي في العشرينات من عمره أُصيب بالرصاص بجروح خطيرة صباح اليوم بعد الاشتباه في محاولته تنفيذ هجوم طعن بالقرب من محطة وقود خارج مستوطنة كدوميم في شمال الضفة.

وبحسب الجيش، اقترب الرجل من القوات الإسرائيلية قرب كدوميم حاملًا سكينًا، فأطلق عليه جندي ومدني مسلح النار؛ وتم إجلاؤه إلى مركز مئير الطبي في كفار سابا وهو في حالة خطيرة، وفقًا لما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وأشارت التقارير الأولية إلى أن المشتبه به مهاجم فلسطيني، لكن تحقيقًا أوليًا أكد لاحقًا أنه مواطن إسرائيلي.