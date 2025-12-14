أفادت صحيفة "الموندو" الإسبانية أنه ابتداءً من عام 2026، سيتعين على مواطني 59 دولة، من بينها الولايات المتحدة وعدد من دول أمريكا اللاتينية، الحصول على تصريح سفر مسبق قبل دخول دول الاتحاد الأوروبي، رغم تمتعهم بالإعفاء من تأشيرة الدخول.

موعد التطبيق

وأكدت المفوضية الأوروبية أن نظام معلومات وتصاريح السفر الأوروبي، المعروف باسم "إيتياس "(ETIAS)، سيدخل حيز التنفيذ خلال الربع الأخير من عام 2026، مشددة على أنه لا توجد حاجة لاتخاذ أي إجراء في الوقت الحالي إلى حين الإعلان عن الموعد النهائي لبدء التطبيق.

ويمثل هذا القرار تحولًا جذريًا بعد عقود كان يكفي خلالها إبراز جواز السفر فقط لدخول العواصم الأوروبية، إذ تتجه القواعد الجديدة إلى تشديد الرقابة الأمنية وتنظيم حركة الدخول إلى منطقة شنجن.

ما تريد معرفته عن نظام ETIAS؟

إيتياس هو تصريح إلكتروني مسبق للسفر، يشبه إلى حد كبير نظام ESTA المعمول به في الولايات المتحدة، ويُفرض على مواطني الدول المعفاة من تأشيرة شنجن عند السفر لفترات قصيرة لا تتجاوز 90 يومًا.

قيود جديدة على السفر بدون تأشيرة

من المتوقع أن يصبح ETIAS إلزاميًا بحلول أواخر 2026، حيث سيُطلب من المسافرين القادمين من الدول المعفاة من التأشيرة، بما في ذلك بعض دول الكاريبي التي تطبق برامج الجنسية مقابل الاستثمار (CBI)، تقديم طلب إلكتروني قبل زيارة 30 دولة أوروبية للإقامات القصيرة.

مدة الصلاحية والتكلفة

وسيكون تصريح ETIAS صالحًا لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، أو حتى انتهاء صلاحية جواز السفر، أيهما أقرب، مقابل رسم قدره 20 يورو. ووفقًا للمفوضية الأوروبية، تتم معالجة أغلب الطلبات خلال دقائق، بينما قد تمتد فترة المراجعة إلى 30 يومًا في بعض الحالات التي تتطلب مستندات إضافية أو مقابلات.

الموافقة لا تعني دخولًا مضمونًا

رغم الحصول على موافقة ETIAS، فإن ذلك لا يضمن السماح بالدخول، إذ يظل لحرس الحدود الحق في رفض دخول المسافر عند الوصول.

ويأتي تطبيق ETIAS استكمالًا لنظام الدخول والخروج الأوروبي (EES) الذي بدأ العمل به في أكتوبر 2025، على أن يصبح ETIAS إلزاميًا بعد ستة أشهر، مع فترة انتقالية تمتد طوال عام 2027.

أهداف أوروبية واضحة

وبحسب مجلس الاتحاد الأوروبي، يهدف النظام إلى تعزيز الأمن عبر تحديد الأشخاص الذين قد يشكلون تهديدًا قبل وصولهم، والحد من الهجرة غير النظامية، إلى جانب تسهيل حركة المسافرين وتقليل الضغط على المعابر الحدودية.

دول مشمولة بالقرار

اعتبارًا من عام 2027، سيُطلب تصريح ETIAS من جميع مواطني الدول التي لا تحتاج إلى تأشيرة لدخول شنجن، والبالغ عددها أكثر من 59 دولة، من بينها الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وأستراليا، إضافة إلى دول أمريكا اللاتينية مثل الأرجنتين والبرازيل وتشيلي وكولومبيا والمكسيك وبيرو وأوروجواي.