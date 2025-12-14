وزير الخارجية يشدد على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة

كتبت- أسماء البتاكوشي:

التقى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج مع كل من زافيير بيتل نائب رئيس الوزراء وزير خارجية لوكسمبورج، وبايبا برازي وزيرة خارجية لاتفيا في لقاء جانبي مساء السبت وذلك استمرارًا للقاءات وزير الخارجية على هامش منتدى صير بني ياس.

وأعرب وزير الخارجية عن التطلع لمواصلة تطوير العلاقات الثنائية مع كلا البلدين، خاصة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر في ضوء التطور الشامل الذي تشهده بيئة الأعمال، فضلًا عن تعزيز التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وشدد على أهمية دعم الشراكة الاستراتيجية والشاملة مع الاتحاد الأوروبي، لا سيما عقب انعقاد القمة المصرية الأوروبية الأولى في بروكسل في 22 أكتوبر.

كما تم تبادل الرؤى حول التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض الجهود التي تبذلها مصر لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وشدد عبد العاطي على ضرورة تضافر الجهود الدولية لضمان تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية، وإيجاد الأفق السياسي اللازم لتجسيد حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.