(د ب أ)

أكّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مشاركته في محادثات تُعقد في العاصمة الألمانية برلين بشأن إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال زيلينسكي في رسالته التي بثها عبر الفيديو بثّها من كييف: "نستعد حالياً لعقد اجتماعات مع الجانب الأمريكي ومع أصدقائنا الأوروبيين خلال الأيام المقبلة، وستشهد برلين العديد من اللقاءات"، ومن المقرر أن يلتقي زيلينسكي بالمستشار الألماني فريدريش ميرتس بعد غد الاثنين على أبعد تقدير، وذلك على هامش اجتماع اقتصادي أوكراني.

وأوضح زيلينسكي أن الخبراء الأوكرانيين يعملون حالياً على تفاصيل الضمانات الأمنية التي تطالب بها كييف لتحقيق السلام مع روسيا، مضيفًا أن الهدف هو التوصل إلى سلام عادل لأوكرانيا، مع توافر ضمان بعدم عودة روسيا لشن أي غزو جديد على البلاد، وأردف زيلينسكي: "موقفنا التفاوضي الأوكراني قوي، لأننا نحافظ على مواقعنا على صعيد الجبهة، وعلى صعيد صناعتنا الدفاعية، وعلى صعيد استقرارنا الداخلي".

وصرح زيلينسكي بأن من المزمع أيضا في برلين إجراء محادثات بين مسؤولين أوكرانيين وممثلين عن الولايات المتحدة ودول أوروبية حول إعادة إعمار البلاد التي دمّرتها الحرب، قائلًا: "الأهم هو لقاءاتي مع ممثلي الرئيس ترامب، وكذلك لقاءاتي مع شركائنا الأوروبيين والعديد من القادة السياسيين حول أسس السلام أي التوصل إلى اتفاق سياسي لإنهاء الحرب".

وكان الرئيس الأوكراني انتقد خطة أولية من 28 نقطة قدّمها ترامب، لأنه اعتبر أنها تحتوي على العديد من المطالب الروسية. وأوضح أن محادثات برلين تهدف إلى التعاون بشكل فعّال وبنّاء للتوصل إلى اتفاق لائق. ولن يشارك ممثلون عن روسيا في هذه المحادثات، ومن المقرر أن تُعقد، بدايةً من يوم غد، لقاءات على مستوى المستشارين لبحث احتمال وقف إطلاق النار في أوكرانيا، وقد تم الاتفاق مبدئياً على إبقاء مكان وتوقيت هذه المشاورات سرياً.