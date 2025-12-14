حالة الطقس اليوم.. أمطار وشبورة وانخفاض في الحرارة

طقس الأحد.. القاهرة 21 درجة وتحذير من الشبورة وأمطار على هذه المناطق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الساعات المقبلة على مدن ومحافظات مصر، لافتة إلى استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وتوقعت الأرصاد أن تشهد البلاد اليوم، طقسًا باردًا في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

وحذرت الأرصاد من تكون شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا، اعتبارًا من الساعات المتأخرة من الليل حتى 9 صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

ووجهت الأرصاد إلى المواطنين بعض النصائح للقيادة بأمان أثناء تكون الشبورة المائية على الطرق، وجاءت كالآتي: "القيادة بهدوء تام، عدم القيادة في حال انعدام الرؤية، إضاءة كشافات الشبورة المائية، زيادة مسافات الأمان بين سيارتك والآخرين، استعمال مساحات الزجاج باستمرار، فتح زجاج السيارة قليلا لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة".

وأشارت الأرصاد إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، ومناطق من محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وأضافت الهيئة أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ولفتت الهيئة إلى ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من الوجه البحرى والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.