موسكو- (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 41 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات.

وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليل، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 41 طائرة مسيرة أوكرانية".

وأضافت أن الدفاعات الجوية أسقطت "28 طائرة مسيرة فوق منطقة ساراتوف، و4 طائرات مسيرة فوق مقاطعة فورونيج، و4 طائرات مسيرة فوق مقاطعة روستوف، وطائرتين مسيرة فوق مقاطعة بيلجورود، وطائرتين مسيرة فوق جمهورية القرم، وطائرة مسيرة واحدة فوق مقاطعة فولجراد".

كان شخص قُتل وتضررت منشآت بنية تحتية جراء تحطم طائرة مسيرة في منطقة ساراتوف في منطقة الفولجا الاتحادية الروسية، حسبما قال حاكم المنطقة رومان بوسارجين على تطبيق تيليجرام.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الرسمية الروسية عن بوسارجين قوله في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت "لقد حدثت أضرار لبنية تحتية مدنية في ساراتوف. ولقي شخص حتفه".

وكانت السلطات قد وجهت تحذيرا في وقت سابق من هجمات لطائرات مسيرة في منطقة ساراتوف.