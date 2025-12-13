مسؤول أمريكي: ويتكوف يتوجه إلى برلين لإجراء محادثات بشأن أوكرانيا

واشنطن- (د ب أ)

يتوجه المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف في عطلة نهاية هذا الأسبوع إلى العاصمة الألمانية برلين لإجراء محادثات بشأن حل سلمي للحرب في أوكرانيا.

وقال مسؤول أمريكي رفيع المستوى في واشنطن لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن ويتكوف سيلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ومسؤولين أوروبيين.

ولم يدل المسؤول الحكومي بأي تفاصيل إضافية حول التوقيت الدقيق لمحادثات ويتكوف أو بشأن الصيغ التي سيُجرى على أساسها الاجتماعات أو المشاركين فيها.

ومن المنتظر أن يصل زيلينسكي بعد غد الاثنين إلى العاصمة الألمانية للاجتماع بالمستشار الألماني فريدريش ميرتس، وعدد من رؤساء الدول والحكومات الأوروبية، إضافة إلى قيادات الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وكانت الحكومة الأمريكية قد طرحت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي خطة سلام بمبادرة من الرئيس دونالد ترامب، وجرى التفاوض بشأنها منذ ذلك الحين في جولات مختلفة. ويمارس ترامب ضغوطا على أوكرانيا للموافقة على اتفاق سلام، إذ يرى أن البلد الذي يعتمد على الدعم الغربي في وضع عسكري غير متكافئ أمام روسيا.

وكان ترامب قد ترك مسألة مشاركة الولايات المتحدة في اجتماع بأوروبا مفتوحة في الفترة الأخيرة، وربطها بوجود فرص جيدة لتحقيق تقدم من وجهة نظره.

وتقاوم أوكرانيا منذ ما يقرب من أربع سنوات، بدعم غربي، الحرب التي شنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على البلاد.