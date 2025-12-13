جيش ميانمار: المعارضة المسلحة استخدمت مستشفى تعرض لهجوم جوي كقاعدة



بانكوك- (أ ب)

اعترف جيش ميانمار اليوم السبت بشن غارة جوية على مستشفى في ولاية راخين الغربية، والتي قال مسؤول إنقاذ محلي وتقارير إعلامية إنها قتلت أكثر من 30 شخصا، من بينهم مرضى وعاملون في المجال الطبي وأطفال.

وفي بيان نشرته صحيفة "جلوبال نيو لايت أوف ميانمار" التي تديرها الدولة، قال المكتب الإعلامي للجيش إن جماعات المعارضة المسلحة، ومن بينها جيش أراكان العرقي وقوات الدفاع الشعبي، وهي ميليشيات مؤيدة للديمقراطية تشكلت بعد استيلاء الجيش على السلطة في عام 2021، استخدمت المستشفى كقاعدة لها.

وأضاف المكتب أن الجيش اتخذ الإجراءات الأمنية اللازمة وشن عملية لمكافحة الإرهاب ضد مباني المستشفى يوم الأربعاء. وأضاف المكتب أن القتلى والجرحى كانوا أعضاء مسلحين في جماعات المعارضة وأنصارهم وليسوا مدنيين.

وقال مسؤول كبير في خدمات الإنقاذ في راخين لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) يوم الخميس إن 34 شخصا، من بينهم مرضى وأفراد الطاقم الطبي، قتلوا وأصيب نحو 80 آخرين، عندما أسقطت طائرة مقاتلة تابعة للجيش قنبلتين على المستشفى العام في بلدة مراوك يو، وهي منطقة يسيطر عليها جيش أراكان. وأضاف أن مبنى المستشفى دمر جراء القنابل مساء الأربعاء.

وقالت الأمم المتحدة يوم الخميس في بيان إن الهجوم جزء من نمط أوسع من الضربات التي تلحق الضرر بالمدنيين والمنشآت المدنية وتدمر المجتمعات في جميع أنحاء البلاد.

من جانبه، قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، في بيان على موقع اكس إنه أصيب "بصدمة شديدة" من الهجوم على المستشفى الذي يقدم الرعاية الصحية الأولية، قائلا إنه سيعطل وصول مجتمعات بأكملها إلى الرعاية الصحية.