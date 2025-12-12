مسؤول أمريكي سابق: الولايات المتحدة أسوأ بلد في تقديم الطعام الرسمي

في حلقة جديدة من بودكاست "The Long Game" الذي يقدمه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق في إدارة جو بايدن، وبمشاركة نائبه جون فاينر، أثار الاثنان جدلاً بعد حديثهم حول مستوى الضيافة والطعام في الولايات المتحدة خلال الفعاليات الرسمية.

وقال سوليفان وفاينر في بداية الحلقة إنهما يعتبران الولايات المتحدة "أسوأ بلد يقدم طعاماً" في المناسبات الرسمية، مؤكدين أنهما عانيا خلال فترة عملهما في إدارة بايدن من توفير ضيافة لائقة للوفود والضيوف.

وأوضح جيك سوليفان، أن بعض الوفود الزائرة لم تكن تتلقى حتى المياه أو الطعام لفترات طويلة أثناء الاجتماعات الرسمية.