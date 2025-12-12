إعلان

الجيش الإسرائيلي يستهدف منشأة تدريب لحزب الله جنوبي لبنان

كتب : مصراوي

01:07 م 12/12/2025

سلاح الجو الإسرائيلي

تل أبيب- (د ب أ)

قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ غارة جوية استهدفت مجمع تدريب وتأهيل يستخدمه مقاتلو وحدة الرضوان التابعة لحزب الله في جنوب لبنان.

وأضاف أن الموقع تستخدمه قوة الرضوان لإعداد هجمات ضد إسرائيل، بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل في موقعها الإلكتروني.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف موقع تدريب مختلف لقوة الرضوان في جنوب لبنان.

وبالإضافة إلى ذلك، يقول الجيش إنه شن هجوما على مواقع أخرى لحزب الله في عدة مناطق بجنوب لبنان.
Iوفي وقت سابق اليوم الجمعة، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية، أن "الطيران الحربي الإسرائيلي قد أغار على عدد من المناطق في جنوب لبنان وعلى وادي منطقة زلايا في البقاع، شرقي البلاد.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية منذ التوقيع على اتفاقية وقف الأعمال العدائية في شهر نوفمبر/تشرين الثاني عام 2024 خلال الفترة الممتدة بين 28/11/2024 و27/11/2025، عن مقتل 335 شخصاً وجرح 973 آخرين.

الجيش الإسرائيلي غارة جوية جنوب لبنان حزب الله إسرائيل

