غارات إسرائيلية تستهدف مناطق في جنوب وشرق لبنان

بيروت- (د ب أ)

أغار الطيران الحربي الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، على عدد من المناطق في جنوب لبنان وعلى ووادي منطقة زلايا في البقاع شرق لبنان.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية،نفّذ الطيران الحربي الإسرائيلي صباح اليوم سلسلة غارات استهدفت الجبل الرفيع وأطراف بلدات سجد والريحان وعرمتى وجباع في جنوب لبنان.

وأضافت أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف بأربع غارات بلدات المحمودية والجرمق قرب العيشية في منطقة جزين في جنوب لبنان، كما أغار على المنطقة الواقعة بين الزرارية وانصار، وبين تفاحتا والبيسارية، وعلى تبنا ووادي بنعفول في جنوب لبنان. واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي بأربع غارات وادي زلايا في البقاع الغربي،

يذكر أن إسرائيل لم تلتزم ببنود اتفاق وقف الأعمال العدائية بينها وبين لبنان، الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر 2024، ولا تزال قواتها تقوم بعمليات تجريف وتفجير، وتشنّ بشكل شبه يومي غارات في جنوب لبنان. كما لا تزال قواتها متواجدة في عددٍ من النقاط في جنوب لبنان.

وأسفرت الغارات منذ التوقيع على اتفاقية وقف الأعمال العدائية خلال الفترة الممتدة بين 28/11/2024 و27/11/2025، عن مقتل 335 شخصاً وجرح 973 آخرين.