فتح نادي البنك الأهلي خطوط اتصال مع أحمد حمدي لاعب الزمالك خلال الأيام الماضية، بهدف التعاقد معه مع بداية الموسم المقبل، مستفيدًا من اقتراب نهاية عقده مع النادي الأبيض.

وينتهي عقد اللاعب في يونيو القادم، في وقت لا يظهر فيه الزمالك أي رغبة في التجديد، ما دفع الإدارة للتفكير في بيعه خلال يناير المقبل قبل دخوله الفترة الحرة، وذلك للحصول على مقابل مادي بدل رحيله مجانًا.

ولم يحسم أحمد حمدي موقفه من عرض البنك الأهلي حتى الآن، حيث يدرس خيارات أخرى متاحة أمامه للموسم الجديد.

وكشفت مصادر أن بيراميدز تقدم بعرض قوي لضم اللاعب مجانًا عقب فتح باب القيد الصيفي، وهو العرض الذي لاقى اهتمامًا أكبر من جانب أحمد حمدي.

وأكد المصدر أن الوجهة الأقرب للاعب في الوقت الحالي تميل لصالح بيراميدز، نظرًا للمقابل المالي الأفضل، بالإضافة إلى الظروف التي تمنحه فرصة أكبر للمنافسة على البطولات مقارنة بما هو متاح في البنك الأهلي.