وكالة الأرصاد اليابانية: زلزال بقوة 4.9 درجة ضرب طوكيو

طوكيو- (أ ب)

ضرب زلزال بقوة 4.9 درجة العاصمة اليابانية طوكيو اليوم الجمعة، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم الجمعة

ولم ترد أي تقارير في بادئ الأمر عن حدوث إصابات أو أضرار بسبب الزلزال، الذي وقع مساء اليوم الجمعة (بالتوقيت المحلي)، في جنوب مقاطعة إيباراكي على عمق 50 كيلومترا.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أنه لا يوجد خطر من حدوث موجات مد عالية (تسونامي) نتيجة للزلزال.

وقبل ذلك بساعات فقط، وقع زلزال بقوة 7 ,6 درجة قبالة الساحل الشمالي الشرقي من اليابان.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن اليابان رفعت اليوم الجمعة تحذيرا من حدوث موجات مد عالية (تسونامي) بعد الزلزال بقوة 7 ,6 درجة الذي ضرب شمال شرق البلاد.

وأضافت الوكالة أن الزلزال وقع قبالة الساحل الشرقي من مقاطعة أوموري، في شمال جزيرة هونشو الرئيسية، على عمق 20 كيلومترا (4 ,12 ميلا)، في الساعة الحادية عشرة و44 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي وتم رفع التحذير بعد ذلك بحوالي ساعتين.

ولم ترد أي تقارير فورية عن حدوث أضرار بالغة أو إصابات.

وكانت اليابان قد أصدرت في وقت سابق اليوم الجمعة تحذيرا من موجات مد عالية (تسونامي) بعد أن ضرب زلزال بقوة 7 ,6 درجة على مقياس ريختر شمال شرق البلاد، وفقا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

وأضافت الوكالة أن الساحل المطل على المحيط الهادئ لمحافظات هوكايدو وأوموري وإيواتي ومياجي قد يشهد موجات تسونامي يصل ارتفاعها إلى متر واحد.

تتعرض لليابان للزلازل لأنها تقع في منطقة "حلقة النار" ووقع الزلزال الأكثر دموية عام 2011، بقوة 0 ,9 درجة على مقياس ريختر وأدى إلى حدوث تسونامي، وقد أسفر عن وفاة قرابة 20 ألف شخص وأضرار بالغة بمحطة فوكوشيما للطاقة النووية.