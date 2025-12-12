جامعة بنها تتصدر مسابقة القومي للمرأة لمناهضة العنف الرقمي

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، فوز الجامعة بالمركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في المسابقة البحثية التي نظمها المجلس القومي للمرأة تحت عنوان: "مناهضة العنف الذي تيسره وسائل التكنولوجيا".

وأكد الجيزاوي أن هذا الإنجاز يعكس المستوى المتميز لطلاب جامعة بنها، وحرص الجامعة على دعمهم وتشجيعهم على الإبداع والبحث العلمي في القضايا المتعلقة بالمرأة وتمكينها الرقمي. وأشار إلى أن المسابقة تمثل منصة مهمة لعرض أفكار الشباب المبتكرة في مواجهة العنف ضد المرأة.

ووجّه رئيس الجامعة التهنئة للطالبتين دعاء يوسف ومنة الله السيد، بالفرقة الثالثة بكلية الآداب قسم علم الاجتماع، لفوزهما بالبحث المقدم بعنوان: "المحددات الاجتماعية والاقتصادية للعنف الرقمي ضد المرأة: دراسة تحليلية على عينة من طلاب جامعة بنها"، متمنيًا لهما المزيد من النجاح والتميز.