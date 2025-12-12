إصابة 7 أشخاص جراء قصف طائرة مسيرة أوكرانية لمبنى في تفير الروسية

موسكو- (د ب أ)

قال القائم بأعمال حاكم مدينة تفير الروسية، فيتالي كوروليوف إن سبعة أشخاص أصيبوا، عندما هاجمت طائرة مسيرة أوكرانية مبنى سكنيا، في المدينة، طبقا لوكالات الأنباء الروسية.

وأضاف كوروليوف أن طفلا كان من بين هؤلاء المصابين في المدينة، التي تقع على بعد حوالي 200 كيلومتر شمال غرب موسكو. وأضاف أنه تم إخلاء المبنى المتضرر وأن جميع الضحايا يتلقون العلاج في المستشفى.

وكان القصف واحدا من العديد من الهجمات بطائرات مسيرة أوكرانية استهدفت روسيا الليلة الماضية. وقالت وزارة الدفاع في موسكو إنه تم إسقاط حوالي 90 طائرة مسيرة بشكل إجمالي، بما في ذلك العديد من الطائرات التي كانت تقترب من العاصمة الروسية.

وقال موقع /أسترا/ الإخباري المستقل إن مصفاة نفط شمال موسكو في منطقة ياروسلافل شمال العاصمة، تعرضت مرة أخرى لهجوم.