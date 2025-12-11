إعلان

البرلمان النمساوي يقر قانونا يحظر ارتداء الحجاب للفتيات بالمدارس دون سن الـ14 عامًا

كتب : مصراوي

02:09 م 11/12/2025

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، بأن البرلمان النمساوي أقر قانونا يحظر ارتداء الحجاب في المدارس للفتيات دون سن 14 عاما.
وكانت أعلى محكمة بالنمسا قد رفضت محاولة سابقة من جانب الحكومة التي يقودها "حزب الشعب" لحظر الحجاب في المدارس عام 2019.

ولكن أعضاء الحكومة الحالية، التي تتألف من حزب الشعب النمساوي، والحزب الديمقراطي الاجتماعي النمساوي، و"حزب النمسا الجديدة"، على ثقة بأنه سوف يتم تطبيق الحظر هذه المرة، مشيرين إلى أن عدد الفتيات المسلمات أقل من 14 عاماً في المدارس النمساوية ارتفع من 3 آلاف إلى 12 ألفاً.

