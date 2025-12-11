موسكو- (د ب أ)

قال مسؤولون روس، في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، إن عدة مطارات روسية، من بينها المطارات الأربعة التي تخدم العاصمة موسكو، اضطرت إلى تعليق عملياتها خلال الليل جراء هجوم جوي واسع النطاق بطائرات مسيرة أوكرانية.

وذكرت هيئة الطيران المدني الروسية (روسافياتسيا)، أنه تم تحويل أو تأجيل أو إلغاء أكثر من 130 رحلة جوية في موسكو وحدها. وظلت مطارات العاصمة - شيريميتيفو، ودوموديدوفو، وفنوكوفو، وجوكوفسكي - خارج الخدمة لأكثر من سبع ساعات.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط نحو 300 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل. وتم اعتراض أكثر من ثلثها في منطقة بريانسك غرب روسيا قرب الحدود الأوكرانية، كما تم إسقاط 40 طائرة مسيرة في كل من منطقتي كالوجا موسكو. ولم تقدم الوزارة تفاصيل عن حجم الأضرار.

وفي منطقة نوفجورود شمال روسيا، أفادت وسائل إعلام باندلاع حريق، فيما أشارت تقارير غير مؤكدة إلى أن الهجوم استهدف مصنعا للأسمدة ينتج أيضا نترات الأمونيوم، وهي مادة تستخدم في صناعة المتفجرات.

وقال رئيس لجنة التحقيق الروسية، ألكسندر باستريكين، إن هجمات الطائرات الأوكرانية المسيرة تسببت في أضرار جسيمة في 41 منطقة، بلغت قيمتها نحو 600 مليار روبل (6ر7 مليار دولار) منذ بدء الحرب في فبراير 2022.

وأضاف باستريكين أن موسكو ستسعى للحصول على تعويضات من كييف.