الأمم المتحدة تطالب بوقف إطلاق النار في كردفان وتحذر من مصير الفاشر

كتب-عبدالله محمود:

07:02 م 10/12/2025

أعمال العنف بالسودان

طالبت ممثلة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالسودان، المجتمع الدولي بالتدخل السريع لوقف الأعمال العدائية ووقف إطلاق النار في كردفان بالسودان.

وقالت ممثلة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالسودان في تصريحات لقناة الجزيرة، اليوم الأربعاء، إن ما حدث في الفاشر صادم بعد 18 شهرا من الحصار، محذرة من تكرار ذلك في كردفان.

وأكدت ممثلة مفوضية الأمم المتحدة، أن انتهاكات الفاشر ارتكبتها قوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها.

وأوضحت الممثلة الأممية، أن الأزمة في السودان تتطلب وجود إرادة سياسية وعلى المجتمع الدولي العمل سريعًا لوقف النزاع.

