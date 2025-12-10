الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تدعو لإدارة وطنية مؤقتة في غزة

دعا نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر، الوسطاء والضامنين لإلزام إسرائيل بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وطالب مزهر، في بيان الأربعاء، بالإسراع في تشكيل إدارة مدنية وطنية مؤقتة في غزة لإدارة المرحلة الانتقالية.

وجدد نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، رفضه أي وصاية دولية تشرعن الاحتلال وأي قوة دولية تنتشر فقط على خطوط التماس.

كما دعا نائب الأمين العام للجبهة الشعبية، للإسراع بإجراء حوار وطني شامل يضم الجميع برعاية مصرية.