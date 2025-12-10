إعلان

وزير الخارجية يستقبل مدير عام السياسات باللجنة اليهودية الأمريكية

كتب-مصراوي:

05:40 م 10/12/2025

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، يوم الأربعاء، مدير عام السياسات باللجنة اليهودية الأمريكية، جاسون إيزاكسون.

واستعرض عبد العاطي الشراكة الاستراتيجية التي تجمع مصر والولايات المتحدة، مبرزا الجهود المشتركة التي تبذلها مصر والولايات المتحدة لدعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

كما تناول اللقاء الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض عبد العاطي الجهود الجارية لتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتثبيت اتفاق شرم الشيخ للسلام، مؤكدا ضرورة تضافر الجهود الدولية لضمان تنفيذ قرار مجلس الأمن 2803 وسرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية في غزة للاضطلاع بمسئوليتها ومهامها، وأهمية المضي في خطوات تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، مشدداً أهمية الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأكد وزير الخارجية على أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق إلى غزة في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية وضرورة إعادة تأسيس البنية التحتية للقطاع بما يلبّي الاحتياجات الإنسانية الملحة.

وشدد عبد العاطي على ضرورة التوصل إلى تسوية عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية من خلال تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

من جانبه، أشاد مدير عام السياسات باللجنة اليهودية الأمريكية بالجهود البناءة التي تبذلها مصر لضمان تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وبالدور المصري المحوري في دعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصرية اللجنة اليهودية الأمريكية الشراكة الاستراتيجية بين مصر وأمريكا

