ميرتس: ألمانيا غير معنية بانتقادات ترامب لسياسة الهجرة في أوروبا

(د ب أ)

صرح المستشار الألماني فريدريش ميرتس بأن بلاده غير معنية بانتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسياسة الأوروبية المتعلقة بالهجرة.

وخلال لقائه رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش في برلين، قال ميرتس اليوم الأربعاء إنه أبلغ ترامب مرارًا بأن ألمانيا تعتمد سياسة لجوء وهجرة جديدة.

وأضاف رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني أنه سيقول لترامب في لقائهما المقبل" إننا حققنا نجاحًا كبيرًا، إذ تمكّنا من تخفيض أعداد طالبي اللجوء في ألمانيا إلى نحو النصف".

وتابع ميرتس: "أفترض أن هذا سيكون موضع تقدير منه أيضًا، بأننا قمنا بتغيير المسار في المجال الذي أثقل كاهلنا في ألمانيا بشكل كبير".

وفي ضوء الانتقادات الأخيرة التي وجهها ترامب لأوروبا، أكد ميرتس أنه إذا كان الرئيس الأمريكي "لا يرى قيمة في هذه المؤسسة، أي في بنية الاتحاد الأوروبي"، وإذا كانت الحكومة الأمريكية تجد صعوبة في التعامل معها، فإن هناك على الأقل دولًا أعضاء يمكن التعاون معها — "وفي مقدمتها بالطبع ألمانيا، التي يمكن مواصلة هذه الشراكة معها".

واستطرد ميرتس أنه لا يزال يرغب في النظر إلى الولايات المتحدة باعتبارها شريكا، وأردف:"وأتمنى أن ترى أمريكا الأمر ذاته بنفس الطريقة من منظورها تجاه أوروبا وتجاه ألمانيا".

وكان ترامب صعّد من انتقاداته لأوروبا مجددًا في حديثه لموقع "بوليتيكو"، حيث قال إنه رغم أن يحب " التشكيلة الحالية" في إشارة إلى قادة الدول الأوروبية، "لكنهم لا يقومون بعمل جيد، أوروبا لا تقوم بعمل جيد".

ووعد ترامب بأن يدعم في المستقبل السياسيين الأوروبيين الذين يراهم أكثر كفاءة.

وجدد ترامب انتقاده خصوصًا لسياسة الهجرة في الدول الأوروبية، التي — بحسب رأيه — ستجعل العديد من هذه الدول "غير قابلة للعيش" مستقبلًا. غير أن ترامب اعتبر المجر وبولندا المثالين الإيجابيين الوحيدين.